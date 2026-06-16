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Nicole Conti e Jappeloup tra i protagonisti a Bedizzole

16 giu 2026
FOTO ©SASSO FOTOGRAFIE
FOTO ©SASSO FOTOGRAFIE

Grande prestazione per i colori della Federazione Ippica Sammarinese nel CSI2 di Bedizzole. Nella categoria H140, Nicole Conti in sella a Jappeloup ha conquistato un eccellente settimo posto, chiudendo la gara con un prezioso doppio netto e il tempo di 65.75 secondi, in un lotto di partenti di altissimo livello internazionale. Il risultato assume un valore ancora maggiore perché il concorso a Borgo La Caccia rappresentava la seconda delle tre prove di osservazione federale inserite nel percorso di selezione verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, appuntamento di grande prestigio per tutto lo sport sammarinese. La prestazione di Nicole conferma la costante crescita del binomio e la competitività raggiunta a livello internazionale, offrendo segnali molto positivi in vista dei prossimi appuntamenti del programma federale. "Vogliamo porgere i nostri omplimenti a Nicole, a Jappeloup e a tutto il team per questo importante piazzamento che porta ancora una volta la bandiera della Repubblica di San Marino ai vertici delle classifiche internazionali" ha commentato la Federazione Ippica Sammarinese. 

C.s. - Federazione Ippica Sammarinese




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