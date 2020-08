Nota stampa Società Sportiva Cosmos

Con grande entusiasmo e tanta voglia di ricominciare, nella Sala Cesta del Best Western Palace Hotel di Serravalle (Repubblica di San Marino), è stata presentata di recente la rosa della Società Sportiva Cosmos che prenderà parte alla nuova edizione del campionato sammarinese di calcio e della Coppa Titano. La dirigenza del club gialloverde, composta dal presidente Valdes Pasolini, dal vice presidente Christian Paolini, dal direttore generale Francesco Donnini, dal direttore sportivo Manuel Molinari, dai dirigenti Maxi Gobbi e Paolo Montagna, e dal tesoriere Matteo Albani, ha ringraziato pubblicamente i tifosi e gli sponsor per il continuo supporto alla squadra, e svelato ufficialmente gli obiettivi che dovranno raggiungere gli uomini di mister Protti nella stagione sportiva 2020-2021: conquistare l’accesso ai playoff scudetto e andare il più lontano possibile nella Coppa Titano. I nuovi volti della Cosmos sono i difensori Daniele Lusini (ex Tre Fiori, Domagnano e Virtus) e Michele Camillini (ex Libertas), e l’attaccante Simone Rossi (ex Libertas e Fiorentino). Ritornano a vestire la maglia gialloverde, invece, il difensore Matteo Camillini (l’aveva già indossata per mezza stagione nel 2016-2017), e i centrocampisti Armando Senja (anche per lui militanza per metà annata, nel 2018-2019) e Guido Zaghini (rientrato da un lungo infortunio e tornato in possesso della fascia di capitano). In più, sono tre i calciatori della Cosmos nel giro della Nazionale di San Marino: Michele Cervellini e Kevin Zonzini nella selezione maggiore del Ct Franco Varrella, mentre Stefano Sartini nell’Under 21 allenata da Fabrizio Costantini. "Siamo soddisfatti della campagna acquisti compiuta dal ds Molinari perché soddisfa in pieno le richieste di mister Protti: ora abbiamo giocatori che potranno dare più carisma ed esperienza alla rosa. Carisma ed esperienza che, purtroppo, sono mancate nella prima parte della scorsa stagione. Rossi è un attaccante che segna e aiuta la squadra, a dargli una mano ci sarà Mema che abbiamo confermato in squadra perché ha grandi potenzialità. Lusini e i Camillini aiuteranno sicuramente i giovani a fare meglio. Salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime settimane, la nostra campagna acquisti è conclusa. La Cosmos ha tutto per poter centrare la qualificazione alla fase finale del campionato e giocarcela con i nostri avversari nella Coppa Titano, ma dipende tutto dalla piega che prenderà la prossima stagione. Tutto può succedere, specialmente ora che prenderemo parte a un nuovo format del campionato che è tutto da scoprire. Infine, chiedo ai nostri tifosi di seguirci e sostenerci sempre perché vogliamo ripagare sul campo il loro affetto e la loro fiducia nei nostri confronti", dichiara Paolo Montagna, dirigente della Società Sportiva Cosmos. "Sono contento della campagna acquisti della Cosmos, il ds Molinari è stato veramente molto bravo perché ha portato nuovi innesti di qualità e non ha stravolto la rosa. La squadra è competitiva, ma dobbiamo dimostrare sul campo di esserlo davvero. Abbiamo giocatori, sia vecchi che nuovi, veramente in gamba fuori e dentro il campo. Il nostro doppio obiettivo è centrare la qualificazione alla fase finale del campionato e fare un exploit in Coppa Titano: non sarà facile, ma ci impegneremo al massimo per farcela. Per vincere più partite possibili, è fondamentale riuscire a portare sul campo la compattezza del gruppo. Se ce la faremo, potremo toglierci tante soddisfazioni in un campionato dove finalmente tutti giocheranno contro tutti. Mi auguro che ci siano tanti tifosi alle nostre partite e che vada tutta bene a livello sanitario nella Repubblica di San Marino affinché si possa svolgere regolarmente la prossima stagione calcistica", Cristian Protti, allenatore della Società Sportiva Cosmos. Rosa Società Sportiva Cosmos 2020-2021: portieri – Andrea Gregori (confermato), Lorenzo Batori (confermato); difensori – Francesco Baschetti (confermato), Matteo Camillini (nuovo acquisto), Michele Camillini (nuovo acquisto), Fabiano Grassi (confermato), Daniele Lusini (nuovo acquisto), Stefano Sartini (confermato), Nicola Zafferani (confermato); centrocampisti – Michele Cervellini (confermato), Fabio Giovagnoli (confermato), Stefano Pari (confermato), Riccardo Santini (confermato), Armando Senja (nuovo acquisto), Guido Zaghini (confermato), Kevin Zonzini (confermato); attaccanti –Achille Della Valle (confermato), Marseljan Mema (confermato), Simone Rossi (nuovo acquisto).