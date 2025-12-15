NTS Informatica Basket Rimini – Icaro Basket Brescia: 87-37

I parziali: 25-10, 49-16 (24-6), 65-31 (15-14), 87-37 (23-6).

I tabellini: NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 21, Raimondi 12, Acquarelli 2, Marchionni 22, Raik 2, Di Pietro, Loperfido 2, Storoni 10, Rossi, Forcione 12, Ion 4. All.re Raimondi.

Icaro Basket Brescia: Conti 4, Morla 7, Baroni 2, Bombardieri 16, Cancelli, Virgadaula 8, Zola. All.re Salvardi Magri.

Arbitri: Toschi e Angotti

Icaro Basket Brescia si presenta con soli 7 giocatori i cui punteggi di disabilità possono creare problemi al coach sui quintetti, mentre NTS Informatica Basket Rimini si presenta al completo con 11 giocatori e Coach Raimondi non vuole sorprese di sorta. Per indirizzare la gara fin dalle prime battute schiera il suo primo quintetto, quello più prolifico, con Giustino, Marchionni, Forcione, Ion e sé stesso in cabina di regia. Pronostico largamente rispettato e spazio a tutti gli effettivi, ma solo dopo aver messo i paletti nel primo quarto, non certamente a partita chiusa ma con un segnale ben forte e chiaro con tanto di firma personale: 4 triple su 4 dopo le quali ha governato la sua squadra dalla panchina, ottenendo dai suoi risultati significativi senza più rientrare. Il primo quarto non è iniziato benissimo, Rimini parte col freno tirato e qualche distrazione di troppo, soffriamo Bombardieri che ha braccia lunghissime e ha vita facile sotto le plance, ci vuole un po’ per prendere in mano il timone, 10 a 8 con 4 da Forcione e 6 da Raimondi per il primo time-out a 5:58 e da quel momento le cose cambiano: 2 di Marchioni e terza tripla di Raimondi liberissimo per andare in discesa: 20-8 a 3:18 e si chiude 25-10 in sicurezza. Nei secondi 10’ entrano Acquarelli e Loperfido per Raimondi e Marchionni, sale in cattedra Forcione che in regia fa le scintille con passaggi illuminanti e giocate no-look che incantano. Acquarelli segna il 33-14 e Brescia vede la resa con Rimini che sviluppa un gioco semplice ed estremamente redditizio. Pressa più alto e chiude in difesa senza lasciare spazio agli avversari. Ion segna con un gran tiro in “reverse” dopo un pick&roll da manuale e Rimini dilaga, entrano Rossi e Raik e Il risultato a metà gara vede NTS Informatica Riviera Basket Rimini in vantaggio 49-16. A gara oramai chiusa si va con tutte le rotazioni possibili, Di Pietro, Storoni, Raik, Forcione e Marchionni aprono il 3° quarto. Storoni si mette in evidenza lanciato da Marchionni e Forcione, ma perdiamo lucidità, e realizziamo pochino, più di un passaggio di Forcione va a vuoto - quando Jack gioca da playmaker non dare mai nulla per scontato, ti può arrivare la palla anche se è girato di spalle - a 3:40 dalla fin del quarto sul 57-23 e le cose non vanno come vorrebbe Raimondi e finiamo 65-31 subendo da Bombardieri sulla sirena. Male! L’esigentissimo Coach Fabio Raimondi non la manda a dire e si percepisce bene fin dalla tribuna il suo disappunto: abbiamo vinto il quarto solo 15-14, la gara è finita da un pezzo e a maggior ragione occorre fare sempre le cose come si deve e serve sempre incassare la miglior differenza canestri possibile. Ultimi 10’ per rimettere le cose a posto, rientrano Giustino e Ion, con Storoni Marchionni e Forcione. Pressing altissimo, molta aggressività da metà campo, Storoni corre e segna lanciato da Marchionni scatenatissimo, che segna e ruba palla ovunque scorrazzando a tutto campo. Non c’è più partita, a 5’ dalla fine sul 72-35 Rimini continua a pressare e concederà solo altri 2 punti a Brescia. Finisce +50 sull’87-37.

C.s. NTS Informatica Basket Rimini









