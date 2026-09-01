NTS Informatica Basket Rimini presenta Gabriel Gomes

Nel futuro di NTS Informatica Basket Rimini c'è Gabriel Gomes, un concentrato di esuberante gioventù, desiderio di socializzazione e passione sportiva, associate ad una mente vivace e ricettiva che gli permette di ben figurare nello sport, nello studio e assicurargli autonomia nell’attività quotidiana. Arrivato in Italia attraverso la grande famiglia internazionale della Papa Giovanni XXIII e indirizzato al basket in carrozzina, brevemente Forlì e subito dopo con Rimini, ha trovato sul parquet della Carim una motivazione fortissima per eccellere in questo sport. Sarà tesserato da Riviera Basket Rimini, ma prima del suo esordio ufficiale gli dovrà essere assegnata la classe di disabilità così potrà partecipare a pieno titolo al prossimo campionato nazionale FIPIC di serie B vestendo la maglia numero 2. Gabriel è nato il 5 marzo 2010 nella notissima "casa dei bambini” di Madre Teresa di Calcutta, a Dacca, in Bangladesh e dall’età di due anni è cresciuto nella locale Comunità Papa Giovanni XXIII superando con sorprendenti volontà e determinazione ogni suo limite fisico, contribuendo perfino a realizzare i mezzi artigianali coi quali poté muoversi fin da bambino. Data la sua giovanissima età, nel nostro Paese avrà certamente la possibilità di ottenere significativi risultati sportivi anche in ambito giovanile. Da poco tempo in Italia ed alle prese con la comprensione della nostra lingua, è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado ITES Roberto Valturio di Rimini grazie al coinvolgimento della dirigenza scolastica, alla sua formazione precedente conseguita in Bangladesh e alla buona predisposizione per la matematica. Per quanto riguarda il coinvolgimento nell’attività sportiva non vi sono ostacoli: l’incontro con la pallacanestro in carrozzina ha scatenato in lui una passione immediata e si è inserito subito nel gruppo di NTS Informatica Basket Rimini il cui potenziale sociale è noto anche lontano dai confini della Romagna. Gabriel troverà ampio spazio per mostrare le sue qualità agonistiche associate all’alta formazione sotto la guida di Coach Fabio Raimondi per la migliore qualità di gioco. Nel torneo Riviera di Rimini del giugno scorso Gabriel ha esordito disputando i suoi primi minuti col “Team Rimini” andando a segno due volte. Se son rose fioriranno.

c.s. NTS Informatica Basket Rimini









