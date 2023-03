Numerose medaglie per gli atleti Fesam alla coppa di karate di Tolentino

Hanno portato grande soddisfazione nella Federazione Sammarinese Arti Marziali i risultati conseguiti alla 13° edizione della coppa di karate città di Tolentino. Oltre 550 atleti iscritti, tra questi anche gli atleti appartenenti alle società sammarinesi Isshinryu e Shotokan. Luis Enrico Casadei vince l’oro nella specialità kumite nei cadetti maschile, riservato alle cinture verdi-blu della categoria -47kg vincendo tutti gli incontri. Achille Mariotti nella categoria esordienti Kata (forma) cinture marrone-nera sbaraglia la numerosa concorrenza salendo sul secondo gradino del podio, conquistando la medaglia d’argento. Debutto da ricordare per Danny Grandi, che nella stessa specialità, nella categoria -63kg, vince la medaglia d’argento. Per Rebecca Gaidella, invece, bronzo nel kumite junior femminile cinture nere -48kg. Doppia medaglia per Cristel Battistini: oro nel kata categoria U12 cinture verdi-blu, argento nel kumite palloncino. Terzo posto per Ilari Cediel Torres nei Cadetti cinture blu; al debutto nella categoria kata Mattia Matteini chiude in sesta posizione e Matteo Muccioli nelle cinture marrone-nera senior, nonostante una buona prestazione, non arriva in zona medaglia. Conquista il gradino più alto del podio Michele Callini nel kumite cinture marrone-nera senior, un risultato che rappresenta un banco di prova importante per l’atleta che prossimamente partirà per partecipare al Campionato Europeo di karate EFK Senior in Spagna. Soddisfazione condivisa per i risultati ottenuti dagli atleti da parte del presidente federale Maurizio Mazza e i tecnici che li hanno accompagnati: Marcello Santini, Claudio Giuliano, Alessandro Mularoni e Alessandro Mazza.

c.s. Cons

