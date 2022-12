Numerose medaglie per il nuoto pinnato in Svizzera

Durante il primo fine settimana di dicembre si è tenuto lo Swiss Championship Open di nuoto pinnato, organizzato in Svizzera dalla Flippers Team presso il centro sportivo di Tenero. Nella categoria Assoluta si sono messi in luce Federico Fabbri, 2° classificato nei 100m pinne, Lorenzo Dorokhov terzo e 6° posto di Mirko Conti. Francesco Telò, migliorando il proprio personale, vince la categoria nei 50 pinne, mentre Luigi Renzi - nella stessa specialità - sfiora il podio di categoria a pochi millesimi dal terzo posto, seguito da Alessandro Ceci 6° classificato e Gioele Cremoni 8°. Quarto posto assoluto Under 18 per Andrea Ceci, impegnato nelle lunghe distanze dei 100 e 200 metri, nella quale ha migliorato il suo tempo di quattro secondi. Sempre per il maschile Ruben O'Brien riesce a contenere il proprio tempo e chiude in 5° posizione nell’Assoluta. Per il femminile erano impegnate Aurora Zeppa, che va a podio nei 50 pinne, e nella stessa categoria Chiara Naso che chiude al 6° posto. Aurora Toccaceli ha partecipato alle gare dei 200, dove ha chiuso con un nono posto assoluto, e 400 metri pinne e nei 1500m monopinna, categoria nella quale la giovane sammarinese ha fatto il suo debutto. Nell’Assoluta podio per due terzi biancazzurro: Emma Bollini chiude al terzo posto, argento per Camilla Sansovini dietro alla campionessa svizzera Greta Munoz Cesarini.

c.s. Cons