Nuoto artistico: Synkrons San Marino riparte dal podio

La situazione pandemica da ormai un anno sta mettendo in difficoltà tante realtà sportive e lo svolgimento delle competizioni che tutti gli atleti attendono sempre come occasione di confronto con gli altri e con se stessi. La stagione 2020 purtroppo ha visto sfumare gli obiettivi, i sogni e le speranze di tanti atleti che con dedizione ed impegno si sono allenati per mesi senza poter portare a compimento la stagione sportiva. Non è stato facile per le allenatrici motivare le atlete, come non è stato semplice per le ragazze continuare ad allenarsi con i mezzi possibili con la sola speranza di tornare a competere; perché sì, lo sport è passione ma anche competizione!









Con la massima osservanza di tutte le regole e protocolli messi in atto dalle autorità e dagli organizzatori, la squadra di nuoto artistico sammarinese ha potuto continuare ad allenarsi e nel 2021 riprendere le competizioni regionali valide per la qualificazione ai campionati nazionali di categoria. La squadra agonistica Synkronos San Marino si è fatta notare in tutte le competizioni affrontate fino ad ora, piazzando sempre atlete sul podio regionale. Il 17 gennaio a Riccione nella gara degli esercizi obbligatori, Sara Bacchini conquista il 2° posto nella Categoria Ragazzi seguita dagli ottimi piazzamenti con qualifica ai campionati italiani delle compagne Giulia Di Valerio, Sofia Guerra, Maria Sofia Mezaris, Maria Chiara Gallucci, Agnese Baravoglia, Emma Del Bianco e Emma Ronci. Buona prestazione anche per Asia Marzi che per un soffio sfiora la qualificazione nazionale. Nella categoria Esordienti A nella stessa giornata di gare, 3° posto per Maria Sofia Gallucci; prima esperienza nel circuito agonistico per Elisabetta Brasey, Lisa Bartolini e Amelia Tesini che affrontano la gara con grande impegno e motivazione mancando per poco il punteggio di qualifica. Nella gara del 7 febbraio a Bologna sempre ottimi risultati per le atlete della Synkronos; in particolare Sara Bacchini e Martina Penserini raggiungono la qualificazione per i campionati italiani Assoluti che si svolgeranno a Riccione dal 20 al 22 marzo.

Il 21 febbraio a Bologna, ancora una volta sul podio, Maria Sofia Gallucci conquista il 2° posto migliorando il precedente punteggio di qualifica; grande soddisfazione anche per le compagne Elisabetta Brasey e Lisa Bartolini che conquistano la qualifica ai campionati nazionali di categoria. Ottimo esordio nel circuito agonistico anche per Marika Rossi che si avvicina notevolmente al punteggio di qualifica. Grande soddisfazione per l’allenatrice Isabella Pecci e per l’intero staff tecnico della Synkronos San Marino per i risultati ottenuti.