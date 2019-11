Nuoto: Buoni riscontri dal Trofeo Nico Sapio

Buone indicazioni in questo avvio di stagione per i nuotatori biancazzurri dal Trofeo Nico Sapio di Genova, uno dei meeting storici e prestigiosi in Italia, dall’ottimo livello competitivo, alla sua quarantaseiesima edizione. Il ranista Giacomo Casadei, classe 2002, si è migliorato nei 100 rana. Dopo aver centrato l’accesso alla finale, il nuotatore biancazzurro si è superato migliorando il suo personale e fissando a 1.03.86 il nuovo record sammarinese assoluto in vasca corta. Un buon inizio, considerato il carico di lavoro sulle braccia e la stagione da poco avviata, di buon auspicio in vista della prossima partecipazione agli Europei in vasca corta a Glasgow, a inizio dicembre. Buone prove anche da Loris Bianchi e Chiara Carabini. Il primo si è migliorato nei 100 stile libero, mentre la nuotatrice biancazzurra ha realizzato i nuovi personali nei 100 e 200 farfalla. Soddisfatto il tecnico Luca Corsetti. “In una fase dell’anno ancora del tutto generale, essendo ancora a inizio stagione – ha commentato il tecnico - i ragazzi hanno fatto discrete prestazioni, migliorando o eguagliando i loro personali in quasi tutte le gare affrontate. Una buona partenza, adesso puntiamo dritti a Glasgow per gli Europei in vasca corta”.