Nuoto libero al Multieventi: dal 1° marzo nuove tariffe e regole di accesso.

A partire dal 1° marzo entreranno in vigore le nuove tariffe per il nuoto libero presso la Piscina del Multieventi di San Marino, unitamente a una disciplina aggiornata e puntuale degli abbonamenti e delle modalità di accesso alla struttura. L'iniziativa rientra in un progetto di riorganizzazione più ampio del servizio, mirato a offrire una maggiore trasparenza nelle modalità di utilizzo e ad assicurare il mantenimento degli standard qualitativi attuali. Per quanto riguarda gli ingressi singoli, la tariffa intera è fissata in euro 10,00; la tariffa ridotta, pari a euro 7,50, si applica a Under 14, Over 65 e accompagnatore di persona con disabilità. Vengono inoltre mantenuti gli abbonamenti a scalare articolati per fascia oraria. Nella fascia giornaliera, il costo è pari a euro 85,00 per 10 ingressi (ridotto euro 68,00), euro 210,00 per 30 ingressi (ridotto euro 168,00) ed euro 290,00 per 50 ingressi (ridotto euro 232,00). Nella fascia del mattino, con ingresso entro le ore 14:00, il costo è pari a euro 65,00 per 10 ingressi (ridotto euro 52,00), euro 155,00 per 30 ingressi (ridotto euro 124,00) ed euro 215,00 per 50 ingressi (ridotto euro 172,00). Le riduzioni, del 20% rispetto all’intero, sono riconosciute alle categorie Under 14, Over 65 e accompagnatore di persona con disabilità. Per tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti viene mantenuta la gratuità per le persone con disabilità. La nuova disciplina definisce in modo puntuale modalità di utilizzo, validità, limiti di accesso e condizioni applicative delle riduzioni, con l’obiettivo di assicurare una fruizione ordinata, trasparente ed equa del servizio. Il testo completo del provvedimento, comprensivo di tabelle riepilogative e spiegazioni dettagliate, è consultabile nella sezione dedicata del sito ufficiale: https://www.cons.sm/impianti/multieventi/contatti-e-prezzi-piscina/.

