Nuoto pinnato, ai Campionati Italiani Assoluti i sammarinesi si migliorano e confermano la loro crescita.

Tre intense giornate di gare hanno caratterizzato i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Pinnato, disputati a Lignano Sabbiadoro dal 13 al 15 febbraio, uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale. Alla manifestazione hanno preso parte anche gli atleti sammarinesi della Federazione Attività Subacquee. In campo femminile, Elisabetta Brasey (U18) è stata tra le atlete più impegnate della spedizione. Nei 50 metri pinne ha chiuso al quinto posto, mentre nei 100 pinne ha fermato il cronometro a 52”38, ottenendo il settimo posto. Ottima anche la prova nei 200 pinne, conclusi in 1’54”10, tempo con il quale si è aggiudicata la seconda miglior prestazione nelle batterie, e solida la prestazione nei 400 pinne, chiusi in 4’04”31, a un passo dal terzo gradino del podio. Sempre nell’Under 18 Lisa Bartolini, impegnata per la prima volta in ambito nazionale, ha preso parte alle gare dei 50, 100 e 200 metri pinne, facendo registrare tempi in linea con il contesto di alto livello della manifestazione, piazzandosi relativamente 20ª, 28ª e 27ª. Buon impegno anche per Elena Laglia, protagonista soprattutto sulle distanze medio-lunghe. Nei 200 pinne ha chiuso in 1’59”60, piazzandosi 15ª, mentre nei 400 pinne ha ottenuto il nono posto con il tempo di 4’16”37. Ha inoltre gareggiato nei 50 e 100 pinne, conclusi in 24ª e 25ª posizione. Completano il gruppo femminile di categoria Chiara Naso, impegnata nei 50 pinne chiusi in a ridosso della Top 30, e Chiara Zanotti (U18), che ha concluso la stessa specialità qualche posizione dopo al 33° posto, entrambe le atlete alla loro prima esperienza ad un campionato italiano assoluto. Negli Assoluti, Camilla Sansovini ha preso parte a tre gare. Miglior piazzamento nei 50 metri apnea con la sedicesima piazza, mentre nei 50 pinne ha fatto segnare il tempo di 24”82. Ha inoltre gareggiato nei 100 pinne, conclusi al 21° posto. Sempre tra le Assolute, Sofia Fratti si è piazzata al 13° e 15° posto nei 50 e 100 monopinna. Ha inoltre preso parte ai 50 apnea, gara purtroppo conclusa con una squalifica. In campo maschile, Federico Bianchini nell’U18, alla prima esperienza in ambito nazionale, ha gareggiato nei 50, 100 e 200 pinne, 13° posto in quest’ultima e 14° nei 50 pinne, mentre nei 100 ha chiuso in diciannovesima posizione. Alessandro Ceci, altro atleta debuttante in questa manifestazione, ha affrontato le stesse distanze, chiudendo i 50 pinnein decima posizione, i 100 in diciassettesima e i 200 in ventiduesima. Programma completo anche per Luigi Renzi, impegnato nei 50, 100, 200 e 400 pinne. Nei 200 ha chiuso in Top 20 con il diciannovesimo tempo, mentre nei 400 pinne ha fermato il cronometro a 4’02”13, piazzandosi quattordicesimo. Nella categoria Assoluti, Federico Fabbri ha partecipato alle gare dai 50 ai 400 pinne, con tempi di 23”93 nella prima e4’04”45 nella seconda dove ha terminato ventottesimo, mentre Alessandro Amici, alla sua prima partecipazione ai campionati italiani, ha preso parte ai 50 pinne, chiudendo in 22”45 con il 49° tempo.

A tracciare un bilancio della trasferta è il tecnico Fabio Donati, che ha commentato così la partecipazione dei Titani: «Sono molto soddisfatto di come sia andato questo Campionato Italiano Assoluto, dove i nostri atleti si sono ben comportati ottenendo piazzamenti di alto prestigio. Sono soddisfatto anche del loro approccio mentale a una gara così importante, sinonimo di continua crescita. La partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti rappresenta per noi Domus San Marino un’importante tappa di crescita e di confronto ad alto livello, in vista dei prossimi impegni della stagione agonistica. Un ringraziamento particolare va al nostro presidente federale Leonardo Sansovini per il suo costante supporto»

c.s. Fed. Samm. Attività Subacquee

