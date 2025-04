Nuoto pinnato: al Campionato Regionale i sammarinesi continuano a migliorarsi e guadagnare medaglie

Continuano gli impegni per gli atleti del nuoto pinnato sammarinese, che hanno partecipato al Campionato Regionaledi specialità a Torino alla Piscina Comunale Trecate, manifestazione alla quale hanno partecipato 16 squadre e tra queste la sammarinese Domus San Marino, affiliata alla Federazione, con 15 atleti accompagnati dai tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati. In Prima Categoria a rompere il ghiaccio è stata Giulia Arlotti si migliora di quasi due secondi nei 50 metri monopinna e nei 100 metri monopinna una squalifica le costa il terzo gradino del podio. Passando alla Seconda Categoria ottime prestazioni per Elisabetta Brasey con il primo posto nei 50 e 100 metri, riuscendo a migliorare anche il suo crono; bene anche Lisa Bartolini che trionfa nei 50 apnea abbassando di due secondi il suo tempo ed è quarta nei 50 pinne. Nei 50 metri monopinna podio per due terzi a tinte biancazzurre con la vittoria di Chiara Zanotti e il terzo posto di Chiara Naso. Elena Laglia chiude al quinto e sesto posto nei 50 e 100 metri pinne, mentre Matilde Calisse è decima nei 50 pinne, strappando il personale. In Terza Categoria Maria Bartolini riesce a ritagliare il personale nei 50 monopinna, mentre rimane al di sotto del suo tempo Camilla Sansovini. Nel maschile in Seconda Categoria, Alessandro Ceci conquista il terzo posto nei 50m pinne seguito da Luigi Renzi che chiude in quarta posizione. Esordio di Samuele Michelotti, impegnato in Terza Categoria, che termina al sesto e settimo posto nei 50 e 100 metri pinne. Federico Bianchini è quinto nei 100 metri pinne, mentre doppio quarto posto perAlessandro Amici nei 50 e 100 metri pinne. Soddisfazione anche dalle staffette. La squadra formata da Renzi, Laglia, Ceci e Brasey rimonta dalla quinta posizione iniziale fino al terzo gradino del podio mentre nella 4x100 pinne Assoluta la formazione formata da Bianchini, Naso, Amici e Zanotti - la più giovane in termini di età - chiude al sesto posto. A dare fiducia e carica ai ragazzi durante la manifestazione è stata la visita di Marco Orsi, che ha mantenuto la promessa di ritrovare gli atleti sammarinesi nel corso delle gare, aspetto che li ha aiutati a rimanere uniti e concentrati per le giornate del Campionato.

