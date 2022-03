Nuoto pinnato: Bollini e Sansovini si mettono in luce ai Campionati Italiani Assoluti

Nuoto pinnato: Bollini e Sansovini si mettono in luce ai Campionati Italiani Assoluti.

Lo scorso weekend si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. Al via circa 350 atleti, in rappresentanza di 37 squadre. Quest’anno Domus San Marino ha raddoppiato la sua presenza: sono due, infatti, le atlete ad aver ottenuto i minimi di qualificazione. Oltre a Camilla Sansovini, che già aveva partecipato lo scorso anno, ha preso parte agli Italiani Assoluti Under 18 Emma Bollini (foto). Quest’ultima ha affrontato i 50 pinne nella giornata di venerdì, migliorando il suo personale, per poi dare il meglio di sè nei 100 pinne, abbassando di ben 2 secondi il suo tempo e chiudendo undicesima assoluta. Camilla Sansovini, nonostante alcuni acciacchi a ridosso della gara, è riuscita a confermarsi sui suoi tempi, chiudendo con un buon 18° posto assoluto. Grande soddisfazione per la Domus San Marino che, grazie ai tempi ottenuti dalla due atlete, prenderà parte per la prima volta alla Coppa del Mondo, la cui seconda tappa si terrà sempre a Lignano dal 18 al 10 marzo. Tra gli atleti al via, lo scorso weekend, anche Marco Orsi (Polizia di Stato), che ha stabilito il nuovo record assoluto nei 50 pinne, e la pluricampionessa mondiale ed europea di nuoto Stefania Pirozzi (Fiamme Oro).

c.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: