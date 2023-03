Nuoto pinnato: in Coppa del Mondo i sammarinesi migliorano i propri tempi

A Lignano Sabbiadoro è andata in scena la Coppa del Mondo di nuoto pinnato, grande partecipazione in termini numerici con la presenza di oltre 24 nazioni presenti e un totale di circa 2.550 atleti. Seconda partecipazione consecutiva per Camilla Sansovini, debutto invece per Federico Fabbri. Emma Bollini è stata costretta al ritorno a causa di un infortunio durante un allenamento. Nei 50m pinne Fabbri chiude leggermente sopra al proprio personale, ma si riprende nei 100 pinne dove migliora di mezzoo secondo il proprio tempo. Per Camilla Sansovini, impegnata in due gare ravvicinate in 50 metri apnea e pinne, un risultato volto a migliorare il proprio tempo personale di 1 secondo e mezzo. Nella terza gara, quella dei 100m pinne, chiude a metà classifica in 35° posizione, ritoccando il suo tempo in una gara condizionata da un leggero problema fisico. “È stata sicuramente una bella esperienza e un’occasione di crescita per i ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e osservare da vicino i migliori atleti del mondo” ha commentato il presidente federale Leonardo Sansovini.

