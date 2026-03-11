Nuoto pinnato, San Marino continua a crescere sulla scena internazionale

Gli atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee hanno partecipato alla tappa italiana di Coppa del Mondo di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, accompagnati dal tecnico Fabio Donati e dal presidente federale Leonardo Sansovini. 13 i sammarinesi che hanno preso parte alla manifestazione svolta nella piscina olimpionica del Bella Italia Efa Village suddivisi nelle categorie Junior 1 (16-17 anni) e Senior (Over 18). Sette i debuttanti alla World Cup, tra queste nel femminile Lisa Bartolini, Chiara Naso e Chiara Zanotti che nei 50 pinne hanno chiuso rispettivamente al 15°, 27° e 30° posto, facendo registrare anche il personal best stagionale. Nella stessa specialità chiude in Top Ten Elisabetta Brasey e 20° posto per Elena Laglia. Nei 100 metri pinne protagonista Brasey con il quinto tempo, 26° Laglia, 29° Bartolini seguite poi da Naso e Zanotti. Per Zanotti anche la gara sui 50 pinne, conclusa in 26’’33 con il record personale. È sui 200 pinne che il nuoto pinnato sammarinese va vicino a una storica medaglia: Elisabetta Brasey è quarta a soli tre decimi dal terzo posto in 1’54”07. Nella stessa specialità 21esima posizione di Elena Laglia e 25° posto di Lisa Bartolini. Sulle lunghe distanze è sempre Brasey a terminare la sua prestazione entro la Top Ten mondiale, sesto posto in 4’06’’17 mentre Elena Laglia è tredicesima. Nella categoria Senior impegnate Sofia Fratti e Camilla Sansovini. Nei 50m apnea Fratti ha concluso al 28° posto, Sansovini in 37esima posizione. Fratti è stata in gara anche nei 50 e 100 metri monopinna, terminati con il personal best in 18esima e 27esima posizione. Per Camilla Sansovini 32° posto nei 50 pinne e 39° nei 100 metri pinne. Nel maschile esordio per Alessandro Amici, Federico Bianchini, Alessandro Ceci e Samuele Michelotti. Bianchini, Ceci, Michelotti e Luigi Renzi hanno preso parte alle gare dei 50, 100 e 200 metri pinne. Nella prima gara 17° posto per Ceci, 20esima posizione di Bianchini, 23° posto di Renzi e Michelotti è 35° così come nei 100, che vede al 18° posto Ceci, 22° Renzi e 23° Bianchini. Nei 200 14° posto di Bianchini, seguito subito a corto raggio da Luigi Renzi, 21esima posizione da Ceci e Michelotti in 29 piazza con il personal best. Per Renzi anche la gara sulle lunghe distanze con i 400 metri pinne, giunta a conclusione con il ventunesimo posto finale. Tra i Senior Alessandro Amici e Federico Fabbri. Per Amici gara dei 100 pinne chiusa in 51’’39 sui suoi tempi, così come Fabbri con 52’’76. Per Fabbri anche le gare dei 50 e 200 pinne, con quest’ultima chiusa al 42° posto. La squadra sammarinese ha chiuso al 47° posto della classifica riservata ai team con 93 squadre al via nella tre giorni di gare.

“Non avevamo mai raggiunto questi risultati, siamo riusciti a consolidarci come squadra a metà classifica e abbiamo addirittura sfiorato il podio - ha commentato il tecnico Fabio Donati -. Questi risultati sono il frutto dei mesi di lavoro e di tutto l’impegno e della costanza che i ragazzi stanno mettendo in vasca. Sono orgoglioso di loro e di come si impegnino sempre tutti insieme, sono molto uniti e remano verso lo stesso obiettivo. Molti atleti hanno confermato i loro tempi fatti qualche settimana fa ai Campionati Italiani, segno che stanno prendendo consapevolezza dei propri mezzi”.

c.s. Federazione Sammarinese Attività Subacquee

