Nuoto: "Trofeo San Marino Master da record: Record Italiano per la staffetta femminile di casa e Record mondiale, europeo e italiano per Elisa Celli".

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la diciottesima edizione del Trofeo San Marino Master, andata in scena nella Repubblica di San Marino. L’evento ha richiamato 750 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 96 società sportive, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario master nazionale. Gli organizzatori, per una scelta di correttezza sportiva, si sono esclusi dalla classifica ufficiale, pur avendo totalizzato un bottino impressionante di 55 medaglie, tra cui 25 d’oro, risultato che sarebbe valso il primo posto assoluto. La manifestazione ha offerto spettacolo e risultati di alto livello, con la realizzazione di 1 record mondiale, 3 record europei e 5 record italiani. Tra le protagoniste assolute spicca Elisa Celli, autrice della migliore prestazione assoluta, che nella categoria M35 ha stabilito 1 record mondiale nei 200 rana, 1 europeo nei 100 rana e 2 italiani nei 50 rana e nella staffetta 4x100 mista femminile. Insieme a Elena Tini, Beatrice Felici e Sara Moretti, ha formato una staffetta interamente San Marino Master che ha brillato per tecnica, compattezza e determinazione. La loro prova ha emozionato pubblico e addetti ai lavori, consacrando il quartetto tra i momenti più alti della manifestazione. In campo maschile, il miglior risultato è arrivato da Emilio Corelli (categoria M30), autore del nuovo record europeo nei 100 rana, a cui si aggiunge il record italiano nei 50 rana. Eccellenti anche le prestazioni della Klab Sport, che ha sfiorato di soli 4 centesimi il record mondiale nella 4x100 stile mista (Visconti, Martiradonna, Titi, Cautiero), ottenendo comunque il record europeo. La società ha inoltre conquistato il record italiano nella 4x200 stile femminile (Martiradonna, Papini, Titi, Chiti), oltre ai primati individuali di Jennifer Martiradonna nei 50 farfalla e Mauro Cautiero nei 100 farfalla. I premi speciali per le migliori prestazioni negli 800 stile libero sono stati assegnati a Nicola Nisato della DLF Nuoto Livorno e Simonetta Renga della Gryphus Sporting Club. La classifica generale ha visto trionfare la So.ge.se Bologna, davanti a Seven Master Nuoto e Teramo Nuoto.

C.s. San Marino Master Nuoto

