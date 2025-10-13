Nuovi corsi di formazione per addetti ai controlli antidoping

A partire da martedì 28 ottobre 2025, il NADO San Marino, Organizzazione Nazionale per l’AntiDoping, organizza uncorso di formazione specifico per il ruolo di addetti ai controlli antidoping (DCO) e accompagnatori (Chaperone). L’attività del NADO San Marino è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e, per questo motivo, il board ha approvato un nuovo corso di formazione per integrare e ampliare l’attuale organico, che sta diventando insufficiente per far fronte alle numerose attività di formazione e ai controlli richiesti. Gli ottimi risultati ottenuti dagli attuali addetti ai controlli, due dei quali sono stati selezionati per i controlli antidoping a livello internazionale in occasione delle Olimpiadi estive di Parigi 2024, rappresentano un ulteriore stimolo per gli appassionati di sport che desiderano diventare protagonisti in questo ambito con un ruolo diverso. Il corso prevede quattro incontri serali della durata di un'ora ciascuno, dalle 20:15 alle 21:30, più un tirocinio formativo sul campo. Per partecipare, è possibile inviare la propria disponibilità scrivendo direttamente all'indirizzo mail antidoping@cons.sm

