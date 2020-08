Nuovo allenatore Juvenes / Dogana

La stagione 2020-21 è ufficialmente partita per la Juvenes Dogana. Giovedì sera al Ristorante Garden di Cailungo (San Marino) si è riunita la prima squadra, guidata dal neotecnico Manuel Amati. Il Presidente Lino Zucchi, come di consueto, ha introdotto ai ragazzi il regolamento e tutto quanto ruota attorno alla stagione e ha poi spiegato quali sono gli obiettivi stagionali. “L’annata appena trascorsa - dice Zucchi - è stata disastrosa ed una delle peggiori degli ultimi anni. Si riparte per cancellare il tutto e rilanciarci. L’obiettivo minimo è dunque quello di ritrovare gioco e punti, poi si vedrà partita dopo partita. Sappiamo che ci sono alcune squadre inarrivabili ma noi dobbiamo puntare in alto il più possibile” La dirigenza e lo staff hanno inoltre definito quali dovranno essere le parole chiave per la stagione: trasparenza, chiarezza, sincerità, ed anche puntualità. Saranno questi gli ingredienti per creare un gruppo solido e compatto. Questione mercato: la squadra è fatta al 95%, si sta cercando una punta ed il ds Piero Bronzetti è già al lavoro. Infine, le date da segnare sul calendario sono il 17 agosto per il via agli allenamenti mentre per le prime partite si dovrà aspettare qualche giorno in più con le due amichevoli a fine mese contro Cailungo (22 agosto) e Folgore (29 agosto).





ROSA JUVENES DOGANA 2020-21



PORTIERI



Mattia Manzaroli (classe 1993) Eros Gobbi (1989) Alex Parrotta (2000)

DIFENSORI

Maicol Acquarelli (1993) Davide Ceccarini (1992) Paolo Ceresara (1999) Michele Cevoli (1998) Andrea Olivieri (1986) Federico Salvi (1995) Filippo Quaranta (1998)

CENTROCAMPISTI Mattia Ancora (1999) Alberto Baldazzi (2001) Francesco Boldrini (1995) Christian Gatti (1999) Paolo Gori (1994) Mattia Michelotti (1999) Manuel Muccini (1989) Thomas Raschi (1996)

ATTACCANTI Matteo Baldini (1998) Davide Merli (2000) Pietro Angelo Protino (1999) Jacopo Raschi (1998) Federico Tumidei (2001) Eugenio Zucchi (1999)

STAFF Manuel Amati (allenatore) Alberto Girotti (vice allenatore - preparatore portieri) Marco Mularoni (collaboratore tecnico) Gianmarco Filieri (fisioterapista)

Ufficio Stampa Juvenes Dogana