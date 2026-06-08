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Nuovo appuntamento di Business Team FSGC sul valore delle relazioni

8 giu 2026
Nuovo appuntamento di Business Team FSGC sul valore delle relazioni

Con la partita di venerdì scorso della Nazionale di San Marino al Bangladesh, si è tenuto anche un nuovo appuntamento con Business Team targato FSGC. Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, presso la Sala Prestige del San Marino Outlet, si è svolto un nuovo workshop dell’ormai consolidato format a cura della Federcalcio di San Marino dal titolo “Il valore delle relazioni, come lo sport crea connessioni tra culture diverse”. Primo relatore dell’incontro è stato Jakub Romaniuk, professore di origine polacca nonché membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca per sport, diplomazia e innovazione – Roma City Institute. Il suo intervento si è concentrato sullo sport visto da una prospettiva culturale, economica e politica a livello globale, portando diversi dati e spunti di riflessione particolarmente interessanti su come lo sport influenzi la società e le dinamiche internazionali. Successivamente è intervenuto Antonio Stoppa – Responsabile Food & Beverage del gruppo Grand Hotel San Marino - che ha parlato del mondo dell'ospitalità raccontando anche alcuni aneddoti legati a clienti di rilievo che ha avuto il piacere di accogliere nel corso della sua carriera. L'incontro si è concluso con l'intervento di Matteo Saccone – Operation Manager di The Regent Hotel San Marino - che ha proseguito sul tema dell'ospitalità, sottolineando l'impegno della struttura nel garantire ai propri clienti il miglior servizio possibile. Ha evidenziato come l'attenzione ai dettagli e la qualità dell'esperienza offerta possano fare la differenza nel settore alberghiero.

C.s. - Fsgc




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