Oggi si è riunito in audioconferenza il Comitato Esecutivo del Cons.

Il Comitato Esecutivo del CONS si è riunito oggi pomeriggio in audioconferenza per prendere atto del Decreto Legge 14 marzo 2020 n. 51, con particolare riferimento alla norma che ribadisce come tutti gli impianti sportivi siano chiusi, così come gli uffici salvo l'attività minima indispensabile. In questa fase di emergenza viene assicurata la tutela essenziale degli impianti sportivi. Il Comitato Esecutivo si unisce alla raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che coinvolge in particolare gli operatori della sanità pubblica impegnati a contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Al riguardo, pur prendendo nella massima considerazione la lodevole proposta fatta dalla FSGC di devolvere la metà del contributo ordinario al quale annualmente rinuncia a favore delle altre Federazioni sportive, il Comitato Esecutivo ha ritenuto opportuno - in questo delicato momento - di non utilizzare risorse pubbliche ma di attivare e promuovere la solidarietà di tutti gli sportivi. Con questa finalità i membri del Comitato Esecutivo hanno deciso di devolvere una quota di almeno il 30% degli emolumenti percepiti nell’anno 2019 alla S.U.M.S., auspicando che le Federazioni possano intraprendere ogni tipo di iniziativa volta a contribuire all'emergenza sanitaria. Il Comitato Esecutivo, in ordine alle necessità logistiche, ha inoltre deliberato di mettere a disposizione della Protezione Civile il proprio parco automezzi.

Comunicato stampa

