Olimpus San Marino Atletica: un altro fine settimana da record

Un altro fine settimana da ricordare sabato 1 e domenica 2 Febbraio al Palaindoor di Ancona al meeting di atletica Leggera diversi buoni risultati per i portacolori dell’Olimpus: Francesco Sansovini 60m 6:88 (personale) Giulia Sammarini 60m 7:98 (personale) e nel lungo 5.25m, Rebecca Guidi 60m 8:27, Alessia Selva 60m. 8:54 (personale) e nel lungo 4.97m, Andrea Pedrella Moroni salto triplo 12.42m, Martina Muraccini Asta 3.30 e il giorno dopo a Modena 3.20m 2° posto e vice Campionessa Regionale assoluta Indoor, Luca Ricchiutu Asta 3.60m, buone anche le prove di Francesco Molinari 60m 6:96 e Ercolani Volta Andrea 60m 7:42 e 400m 50:07 che per quest’anno gareggiano in prestito alla Fratellanza di Modena. Buone anche i risultati nel settore giovanile categoria ragazzi/e Giacomo Caldi 60m 11:41 lungo 2.80m, Chiara Casadei 60m 10:04 lungo 2.86m, cadetti Nicolò Faitanini 60m 8:70 e 200m 29:65, Leonardo Stifani 60m 8:64 (personale) e 200m 28:27, Hu Jing Di 60m 10:68 e 200m 36:77, Emanuele Giovagnoli 60m 9:37 e nei 200m 31:98.

c.s. Olimpus San Marino Atletica