Olimpus San Marino: "Meetin sotto le stelle, Olimpus in evidenza"

Mercoledì 18 giugno a Serravalle si è svolto 30° Trofeo Titano valevole anche per i CDS Sammarinesi, organizzato dall’Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, oltre 300 atleti presenti in una bella sera di estate, molti i risultati in evidenza nei 100m Femminili Alessandra Gasparelli (Olimpus) vince con il tempo di 11.69 e anche il titolo di Campionessa Sammarinese, nei 100m maschili 5° Gianmarco Gulini 11.15 e Campione Sammarinese 6° Matias Francini 11.17 entrambi portacolori Olimpus, nei 400m femminili Delia Bordonaro (Olimpus) 1:01.07 e Beatrice Berti (Olimpus) 1:05.34 ottiene il titolo di Campionessa, nei 400m Probo Benvenuti (Smaa) vince con il tempo 49.02, 2° Valerio Tagliaferri 49.94, 3° Alessandro Gasperoni 50.68 davanti ad Andrea Ercolani Volta 50.77 tutti portacolori Olimpus, 100m Hs la giovane Anita Selva (Olimpus) è Campionessa Sammarinese 18.50, nei 1500 vince il titolo Luca Giorgi (Olimpus) 4:53:95, nei 5000m il Campione è Lorenzo Bugli 16.06.05 (Dinamo) buono il 4° posto di Davide Venurucci 16:58.39, salto in lungo 3° posto e titolo per Greta San Martini (Olimpus) 5.25, salto con l’asta vittoria e titolo per Martina Muraccini (Olimpus) 3.35, salto triplo Campione Sammarinese Davide Davosi (Olimpus) 13.10, Vittoria e titolo nel peso femminile di Katrin Arnold (Olimpus) con 8.72, in quello maschile invece due i portacolori Olimpus, 1° Lorenzo Ferroni con 10.77 e 2° Paolo Santagada con 10.32 che vince anche il titolo, Diego Garnaroli (Olimpus) Campione Sammarinese nel Giavellotto 40.32, Vittoria e titolo per la staffetta 4x100 femminile Olimpus con Lucia Casadei, Greta San Martini, Beatrice Berti ed Alessandra Gasparelli 49.89, staffetta 4x100 maschile 2° posto e titolo Olimpus con Matias Francini, Gianmarco Gulini, Santos Nicolas Bollini ed Alessandro Gasperoni 42.11, nel settore giovanile 80m cadetti 3° posto per Rodolfo Fagnini 9.87, nei 60m ragazzi 2° Cristian Burgal Alfaro 8.53 e nei 60m ragazze 3° Annalina Martelli 8.77.

C.s. Olimpus

