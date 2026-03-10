Olimpus San Marino riconosciuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera tra le migliori società nazionali

Continuano i risultati e riconoscimenti per l’atletica sammarinese. Grande soddisfazione per l’Olimpus San Marino, premiata tra le migliori società di atletica leggera nella Classifica Performance 2025 stilata dalla FIDAL. Sono centocinquanta le società riconosciute dalla Federazione attraverso la graduatoria che sintetizza, tra i vari parametri, i punteggi ottenuti nei Campionati Italiani individuali e di società, la presenza di propri atleti nelle Nazionali assolute e giovanili e le qualifiche conseguite dai tecnici. Un risultato tutt’altro che scontato per una realtà di un piccolo Paese come San Marino, dove le risorse tecniche ed economiche sono inevitabilmente limitate. Nonostante ciò, negli ultimi anni l’Olimpus San Marino è riuscita a portare i propri atleti ai vertici nazionali, partecipando a numerosi campionati e organizzando manifestazioni sul proprio territorio. l’Olimpus San Marino è una società storica dell’atletica sammarinese dal 1980 ha portato nuovi modelli di sviluppo dello sport più inclusivo e professionale dove l’atleta non è solo per la sua gara ma parte di un gruppo e squadra! Ha Partecipando a tutti campionati nazionali per società. Ha porta giovani talenti a raggiungere risultati eccellenti fino alle numerose partecipazioni internazionali. Il presidente della FSAL, Mauro Santi, ha sottolineato il valore del riconoscimento: «Un premio che valorizza il merito e l’impegno delle nostre realtà locali. Anche a San Marino stiamo riconoscendo e verremmo incentivare maggiormente chi investe nel lavoro dei tecnici e per chi si impegna nell’organizzazione di manifestazioni federali, perché senza il loro contributo fondamentale il movimento non potrebbe scoprire nuovi talenti e promuovere l’atletica sul territorio».

