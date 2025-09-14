Oltre 174 mila presenze nel weekend: il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini celebra un nuovo record

Nel giorno della conferma della MotoGP a Misano World Circuit fino al 2031, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini festeggia realizzando un nuovo record di presenze: sono stati 174.821 gli spettatori nell’arco del weekend di gara. Nel dettaglio sono state 31.170 le presenze del venerdì, 51.980 quelle del sabato e 91.671 quelle registrate nella giornata di oggi. Un risultato celebrato di fronte alle più alte istituzioni della Repubblica di San Marino (gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, i Segretari di Stato Rossano Fabbri, Federico Pedini Amati, Matteo Ciacci, Teodoro Lonfernini, Marco Gatti, Luca Beccari), della Regione Emilia – Romagna (il presidente Michele De Pascale e l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni), oltre ai Sindaci dei Comuni promotori (Fabrizio Piccioni, Jamil Sadegholvaad, Daniela Angelini, Franca Foronchi e Filippo Giorgetti) e a tanti amministratori del territorio. All’evento record ha assistito anche il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Momento di folklore in griglia di partenza con lo show dell’Orchestra Casadei che ha eseguito alcuni brani della tradizione romagnola prima degli inni nazionali, eseguiti di fronte alle autorità e i piloti prima dell’inizio della gara di MotoGP. Gara che ha visto la vittoria di Marc Marquez di fronte ad un Marco Bezzecchi, ancora grande protagonista dopo la vittoria della Sprint di ieri, e al fratello Alex.

MUSETTI, CREMONINI, ACCORSI E ANTONELLI: ANCORA TANTI VIP

Tantissimi, anche oggi, i personaggi noti presenti a Misano: dal tennista Lorenzo Musetti, che ha sventolato la bandiera a scacchi all’arrivo della gara di MotoGP, all’attore Stefano Accorsi, passando per il cantante Cesare Cremonini ed il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, che si aggiungono al nuotatore Nicolò Martinenghi e alle tante Leggende della MotoGp presenti in questi giorni.

APPUNTAMENTO AL 2026: DA OGGI È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI

A partire da questa mattina è attiva la vendita dei biglietti per assistere al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo anno, in programma dall’11 al 13 settembre 2026. Anche quest’anno l’acquisto in prevendita dà accesso ad una serie di promozioni molto vantaggiose. Fino al 16 febbraio verrà applicato uno sconto su tutte le giornate della manifestazione e su tutti i settori Prato e Tribune. Al Prato 2, nella ‘Quercia Zone’ accesso alle qualifiche del sabato e alla Gara Sprint al prezzo di 30 euro; per le gare della domenica 55 euro, l’abbonamento alle due giornate a 75 euro, 90 euro per l’intero weekend. Fino al 16 febbraio sarà attiva la promozione ‘Un biglietto due mondiali’. Con 90 euro si potrà assistere alle gare di MotoGp nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Paddock con Prato2. La Promozione friend prevede invece che aggiungendo 25 euro al biglietto di tribuna della domenica, si possa assistere anche alla gara Sprint del sabato (biglietto abbonamento 2 giorni).

DOMANI I TEST UFFICIALI MOTOGP, IL PROSSIMO WEEKEND TORNA LO JUNIORGP

Prima di salutare la Romagna e l’Europa e dedicarsi alla lunga trasferta oltre oceano i piloti della MotoGP torneranno in pista al Misano World Circuit domani per i test ufficiali (prima sessione dalle 9:00 alle 12:45, seconda sessione dalle 14:00 alle 18:00). Il pubblico potrà accedere gratuitamente in tribuna coperta con accesso dalla MWC Square. Il prossimo fine settimana, invece, saranno i futuri talenti ad essere protagonisti a Misano World Circuit, dove andrà in scena per il secondo anno consecutivo il Campionato Mondiale FIM JuniorGP™.

C.s. - Misano World Circuit



