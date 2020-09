“Oltre il titolo”: venerdì sera la presentazione de Il grande libro della Formula Uno

Tre serate per parlare di calcio femminile, nuoto, olimpiadi e atletica, tre libri presentati sul palco da altrettante firme del giornalismo italiano. Ma la rassegna Oltre il Titolo non si ferma e prosegue venerdì 11 e sabato 12 con due ulteriori talk show. Venerdì sera, alle 21, in Piazza della Libertà, salirà sul palco Umberto Zapelloni, storica firma del giornalismo italiano specializzato in Formula Uno. Zapelloni, insieme a Luca Dal Monte, presenta la sua ultima fatica letteraria: Il grande libro della Formula Uno. Il progetto, che ha un sottotitolo chiarificatore, “la rossa e le altre”, sta riscontrando grande successo tanto da essere da settimane nella top ten dei libri sportivi su Amazon. A condurre la serata sarà il giornalista di SkySport Fabio Tavelli, noto per il programma Race Anatomy e per i suoi monologhi sulle storie epiche del mondo dello sport. Al termine della presentazione dell’opera di Zapelloni, Tavelli presenterà “La Formula Uno al tempo del Drake” una narrazione breve sul mondo della Ferrari. Interverrà il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini. Sabato, sempre alle 21 e sempre in Piazza della Libertà il grande show dei giornalisti SkySport sugli aneddoti e le curiosità del calciomercato. Racconteranno le loro esperienze Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti, Mario Giunta ed Alessandro Alciato.

Comunicato stampa

Oltre il titolo