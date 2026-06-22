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Olympic Day e inaugurazione della ConSums Arena: appuntamento martedì 23 giugno a Montecchio

22 giu 2026
Olympic Day e inaugurazione della ConSums Arena: appuntamento martedì 23 giugno a Montecchio

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ricorda l’appuntamento in programma martedì 23 giugno al Parco di Montecchio per celebrare l’Olympic Day, la giornata promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per diffondere i valori olimpici e promuovere uno stile di vita attivo attraverso il movimento e la partecipazione. L’edizione di quest’anno sarà resa particolarmente significativa dall’inaugurazione della ConSums Arena, il nuovo spazio polifunzionale realizzato dal CONS insieme alla SUMS e alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, destinato a ospitare attività sportive, scolastiche, ricreative e momenti di aggregazione aperti all’intera comunità. Il taglio del nastro è previsto alle ore 18.00, alla presenza delle autorità politiche e sportive della Repubblica di San Marino e dei rappresentanti degli enti promotori. A seguire prenderanno il via le iniziative dell’Olympic Day, organizzate sotto il messaggio “Let’s Move Together”, che invita persone di ogni età a condividere l’esperienza dell’attività fisica come occasione di benessere, inclusione e socialità. Alle ore 18.30 partirà dalla ConSums Arena una passeggiata guidata all’interno del Parco di Montecchio, realizzata in collaborazione con l’Associazione San Marino Nordic Walking. L’attività, della durata di circa un’ora, è aperta a tutti e non richiede particolari livelli di preparazione fisica. Al termine della camminata, i partecipanti potranno prendere parte a una sessione di ginnastica dolce e stretching all’interno della nuova struttura. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

C.s. - CONS




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