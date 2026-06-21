Open European Games Hopes: Bologna e Ceccoli conquistano il bronzo a squadre Under 15 in Ungheria

Una medaglia dal grande valore: Pietro Bologna e Loris Ceccoli salgono sul podio degli Open European Games Hopesdi tennistavolo, evento che precede i Campionati Europei a Gondomar (Portogallo) a luglio, conquistando un prestigioso bronzo nella gara a squadre Under 15 disputata in Ungheria. I due giovani sammarinesi si sono resi protagonisti di un percorso di grande spessore tecnico e caratteriale, mettendo in fila risultati di assoluto rilievo contro le rappresentative di Israele, Romania e Ungheria. Prestazioni che hanno confermato la loro crescita e la capacità di competere ad alto livello in uno dei principali appuntamenti europei dedicati ai giovani talenti della disciplina. Nella sfida che ha assegnato il terzo gradino del podio, Bologna e Ceccoli non hanno lasciato spazio agli avversari, imponendosi con un netto 3-0 sugli ungheresi András Szoboszlay e Bálint Takács. Domani Bologna e Ceccoli torneranno a essere protagonisti nel tabellone singolare.



c.s. CONS



















