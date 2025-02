È sempre oro per il Club Taekwondo San Marino quando il nostro giovanissimo Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg - junior) sale a Busto Arsizio (VA) per la 10^ edizione dell’Insubria Cup 2025, alla quale si sono iscritti ben 1.070 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi nelle varie categorie senior, junior e cadetti. Il fighter bianco-azzurro, in una delle gare più rilevanti del panorama sportivo italiano dedicato al Taekwondo, superata (forse) solo dai Campionati Italiani assoluti, bissa il successo dello scorso anno nella stessa competizione salendo sul più alto gradino del podio, dopo aver superato in semifinale G. Spano per 2 a 0 e ripetendo l’esito nella finale contro P. Cadeddu. In questi due incontri, secondo quanto ci riferisce il Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan) che lo ha seguito all’angolo, alla presenza dell’altro Coach sammarinese Michele Ceccaroni (4° dan), il ragazzo ha dato il meglio di sé, soprattutto nel 2° round del 2° match dove, benché in svantaggio di 10 punti, con una serie di tecniche molto efficaci, con ostinazione, è riuscito a capovolgere il punteggio a proprio favore. Il pomeriggio è proseguito con Achille Tentoni (1° poom cat. -55 kg - junior) che negli 8v batte F. Nofri per 2 a 1 e poi cede ad Andrea Abbate nei 4ti. Infine, per concludere la giornata di sabato 22, scende sull’ottagono l’altro junior Federico Amati (1° poom cat. -59 kg) che, negli 8vi, incontra M. Casanova del TDK Genova perdendo per 1 a 2 in un incontro tiratissimo. Domenica 23, a difendere i colori bianco-azzurri nella categoria senior, ecco Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), che contro Nicholas Mastrosimone perde 0-2 (4-6 nel primo round e 3-5 nel secondo). Peccato perché ha fatto un ottimo ed equilibrato match contro il forte torinese. Ora, i ragazzi, continueranno a prepararsi per gli imminenti impegni previsti nel primo semestre 2025, a partire dallo Schwabach Open in Germania del 08-09/03, seguito ⁠dai Campionati Italiani Cat. Olimpiche per senior del 04/04 ad Arezzo dove, nei due giorni successivi (05-06/04), ci saranno anche i Campionati Italiani junior. Poi uno dei 2 interregionali italiani che sono previsti in contemporanea il 26-27/04: l’Interregionale Lazio a Fondi (LT) oppure il Liguria a Quiliano (SV). Il 24-25/05 ad Ancona i ⁠Campionati Italiani Universitari 2025⁠ e poi il Luxembourg Open 2025, un G1 del 07-08/06, che precederà la gara di casa: il 2° Taekwondo San Marino Open 2025 in fase di organizzazione previsto nelle giornate del 28 e 29 giugno prossimi, dove saranno presenti tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior. Pertanto, dopo lo splendido bronzo internazionale conquistato da Giovagnoli all’Austrian Open Youth 2025 di Vienna di sole due settimane fa, ancora un grandissimo risultato che fa salire il nostro medagliere a complessi 333 trofei: (96 ori) - (103 argenti) - (130 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class) vinti in mezzo mondo e che fa del nostro Club il più medagliato dello Sport sammarinese! Ricordiamo inoltre che il T.S.M., è l’unico Club in Repubblica dove si può provare gratuitamente il Taekwondo, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”