Oro Perilli: le congratulazioni della Segreteria di Stato allo sport

La Segreteria di Stato allo Sport si congratula con Alessandra Perilli per la vittoria alla gara finale di Coppa del Mondo di Tiro a Volo, svoltasi stamane a Nuova Delhi in India. Nella gara di Trap femminile, la tiratrice sammarinese ha imposto il suo dominio in gara colpendo 45 piattelli su 50 e portando quindi la Repubblica di San Marino al sesto posto nel medagliere generale. L’ennesimo traguardo di prestigio conquistato da Alessandra testimonia la grande qualità dell’atleta e la sua capacità di mantenere alti standard di performance durante la sua lunga carriera. Il Congresso di Stato, a nome di tutta la Repubblica di San Marino, ringrazia sentitamente Alessandra Perilli e il suo staff tecnico federale che contribuiscono a rendere il movimento sportivo sammarinese sempre più prestigioso a livello internazionale.

cs Segreteria Sport