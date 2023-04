Ottanta moto storiche a Rimini per “il primavera di Augusto Farneti”

Sono 80 le moto storiche ultrasessantenni (costruite fino al 1963) che prendono il via della 40^ edizione de “Il Primavera di Augusto Farneti”, secondo appuntamento della serie nazionale “ASI Circuito Tricolore” organizzato dallo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini. L’evento è ormai un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia, che saliranno in sella (sabato 22 e domenica 23 aprile) per affrontare un percorso di circa 100 chilometri sulle sinuose strade tra Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna e San Marino. Il programma propone un tour attraverso il centro storico di Rimini, con il suggestivo passaggio sul Ponte Tiberio e la presentazione al pubblico delle moto e dei centauri dalle 9.30 alle 11.30 di sabato mattina. Usciti dalle mura cittadine, dopo una sosta per la rituale foto di gruppo presso la Palata del molo di Rimini, il corteo procede verso l’entroterra romagnolo per visitare lo splendido borgo di Sant’Arcangelo, con arrivo previsto alle 14.30. Alle 17.00 si farà ritorno a Rimini con la sfilata sulla “promenade” della Marina. Domenica 23 aprile, infine, si fa tappa nella Repubblica di San Marino.

