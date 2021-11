Ottima prestazione per le titane al Campionato d'Insieme Gold

La squadra di ginnastica ritmica della Federazione Sammarinese Ginnastica ha preso parte alla prova regionale del Campionato d'Insieme nella categoria Open, Junior e Senior, conquistando l’accesso alla fase finale del 2° Campionato d’Insieme Gold. Un nuovo importante risultato dunque, quello raggiunto domenica 14 novembre a Ravenna da parte della squadra composta da Gloria Ambrogiani, Gioia Casali, Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Annalisa Giovannini, Rossi Camilla e Matilde Tamagnini, che non poteva iniziare la stagione in modo migliore: conquistando il secondo gradino del podio e guadagnandosi l’ammissione alla fase nazionale a Caorle. Nonostante un piccolo nodo al nastro che ha costretto le ginnaste a ricorrere all’attrezzo di riserva, la squadra ha saputo mantenere i nervi saldi realizzando un valido esercizio con una bellissima esecuzione. Soddisfatta del risultato ottenuto anche l’allenatrice Federica Protti e l’aver centrato l’obiettivo della qualificazione nazionale, rende le atlete biancazzurre ancora più cariche e determinate a perfezionare ulteriormente l’esercizio e migliorarne l’esecuzione in vista dell’imminente gara finale a dicembre.