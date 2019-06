Ottime conferme per la società sportiva ginnastica San Marino ai campionati nazionali Uisp e ai nazionali Csen

Terminati per la Società Sportiva Ginnastica San Marino i Campionati Nazionali Uisp disputatisi a Follonica (GR) e iniziati il 23 maggio. Tra numerose atlete agguerrite, provenienti da diverse città italiane, le atlete della società sammarinese sono riuscite ad ottenere buonissimi risultati, grazie al lavoro costante che è stato svolto da atlete e allenatrici. La prima categoria che ha visto coinvolta un’atleta della Società Sportiva Ginnastica San Marino, è stata la 3° categoria Allieve Elite (anni 2007 e 2008) dove, accompagnata dalla tecnica Federica Protti, è scesa in pedana Gioia Casali. Per Gioia un ottimo bronzo alla palla e un buon 5° posto alle clavette. Il giorno successivo Gioia è stata raggiunta da Camilla Rossi e Annalisa Giovannini per la gara a squadre. Nella categoria Collettivo Allieve, al corpo libero, hanno bissato il risultato di Gioia del giorno prima guadagnando quindi un’altra medaglia di bronzo, a soli 0,075 dalla prima squadra classificata. Nella stessa giornata, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi sono state ancora protagoniste nella gara individuale 4° categoria Allieve 2007, dove Camilla ha conquistato uno splendido 3° posto nella classifica sommativa di Fune e Palla e 7° posto per Annalisa. 3° posto per Camilla anche nella specialità Clavette e 6° posto per Annalisa. Nella 3° categoria Junior Elite, tra atlete di ottimo livello, hanno gareggiato Nina Franchini e Alessia Balducci. Nella specialità cerchio, 7° posto per Nina e 10° per Alessia. Alle clavette 12° posto per Nina e alla palla 16° per Alessia. E' stata poi la volta della 5° categoria Junior e Senior . Quattro le atlete in gara per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi. Nella 5° categoria Junior buonissimo 4° posto per Matilde Tamagnini e 8° per Giulia Casali, mentre nella 5° categoria Senior il titolo di Campionessa Nazionale è andato a Lucia Castiglioni seguita a ruota da Monica Garbarino che si è quindi guadagnata un ottimo argento. Nella 1° categoria Allieve 2008, è stata la volta invece di Vittoria Toscano, ad una delle sue prime esperienze in gara. Con l’esercizio alla palla si è comportata egregiamente, classificandosi in 14° posizione su 35 atlete in gara. Nella 1° categoria Esordienti 2009, altro titolo di Campionessa Nazionale conquistato, ad opera di Eva Bombagioni con l’esercizio alla fune, che è stata in grado di dimostrare quelle capacità già individuate dalle sue allenatrici. A seguire, oltre a Lucia Frisoni, la più piccola, che si è esibita fuori gara (per non avere ancora raggiunto il limite minimo di età), è stata la volta delle compagne della 1°categoria Esordienti 2010/2011, che si sono così classificate: 11° posto per Arianna Bollini al corpo libero; 8° posto per Noemi Pelliccioni alla fune; 7° posto per Irene Di Rosa al cerchio e 6° posto per Noa Delvecchio alla palla. L’avventura a Follonica si è conclusa per la Società Sportiva Ginnastica San Marino con Alice Meloni nella 1°categoria Junior 2006. Alice, con l'attrezzo fune, si è classificata in 12° posizione, dimostrando come sempre grande impegno e serietà. Contemporaneamente al Campionato Nazionale Uisp, si è disputato a Forlì il Campionato Nazionale CSEN, cui hanno preso parte altre atlete della società. A seguire un riassunto dei risultati. Nel 2°livello 1°categoria, Sara Giulianelli alla fune si è classificata in 22° posizione. Nel 1°livello 1°categoria, la coppia funi formata da Victoria Grana e Sophie Francioni, ha conquistato la fascia bronzo, così come la coppia fune/cerchio formata da Brigitte Geminiani e Giorgia Maldera. Nel 1°livello 2° categoria, nell'individuale al nastro Gaia Faitanini si è classificata al 1° posto, quindi fascia oro per lei. Tornata poi in pedana il giorno successivo con l’esercizio al cerchio, ha conquistato la fascia bronzo, mentre Matilda Neri, Camilla Ronci e Nicole Menghi, sempre al cerchio, si sono aggiudicate la fascia argento. Nella specialità palla, Matilda e Camilla hanno conquistato un'altra fascia argento, mentre Nicole la fascia bronzo. Sempre per il 1° livello 2° categoria, la coppia due cerchi formata da AnnaTamagnini e Sara Ugulini, si è aggiudicata la fascia argento. La Società Sportiva Ginnastica San Marino ha concluso l’esperienza al Campionato Nazionale CSEN con Matilde Paradisi che, nel 2° livello 2° categoria, si è classifica al 49° posto alla palla. Il direttivo della società esprime tutta la propria soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’impegno dimostrato da atlete ed allenatrici, sicuro che, se possibile, riscontrerà ancora maggior impegno e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti che attendono le atlete nelle prossime settimane. Nel frattempo, il direttivo avrà il piacere di incontrare tutte le atlete, le relative famiglie, le allenatrici e tutti i sostenitori, in occasione del consueto saggio di fine anno che si terrà il prossimo 5 giugno alle ore 18:30 presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle.