Ottime prove dai giovani Olimpus alle prove multiple

Weekend di gare che vede la squadra dei cadetti Olimpus raccogliere ottimi risultati e un nuovo record nazionale cadetti ai “Regionali di Prove Multiple 2026” di Cesena. Si parte proprio dal nuovo primato sammarinese cadetti di Cristian Burgal Alfaro, che chiude l’Esathlon (100m Hs, Alto, Giavellotto, Lungo, Disco e 1000m) con 2697 punti, arrivando sesto e precedento Stephane Maroncelli non con 2058 punti. Ottime prestazioni anche nell Pentathlon (80m Hs, Lungo, Giavellotto, Alto e 600m) che ha visto partecipare le cadette Rebecca Oppioli, 16esima con 2222 punti, e Martina Poggiali, 24esima con 1722 punti; Chiudono la serie il Tetrathlon ragazzi (60m, Alto, Peso e 600m) al quale hanno preso parte Aymen Karoui, 13esimo con 1814 punti, e Nicolo’ Menicucci, che ottiene un buon settimo posto con 2117 punti.

C.s. Olimpus Atletica







