TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:20 Banca CIS, parola alle difese: chiesta l’assoluzione per Savorelli e Grais 11:26 Il Presidente Valentini accoglie positivamente la disponibilità del Direttore Sergio 09:30 Rapina da oltre 220mila euro alla Bper di Riccione, fermate cinque persone 09:26 Mar Nero, incendio su una nave battente bandiera sammarinese: otto dispersi 09:01 34enne trovato morto nel parcheggio del Vision Club, oltre il confine di Gualdicciolo 08:30 Meloni si indigna con la sinistra: "Iniziate a fare i conti con una certa misoginia" 08:12 San Marino, due corsi contro la corruzione per consiglieri e membri del Governo 08:11 Agricoltore scomparso a Mulazzano, scattano le ricerche sulle colline riminesi 08:10 Prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità: al via la formazione per parlamentari e alte funzioni esecutive 07:20 NAT San Marino, oggi l’esordio contro il Ptuj
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Ottimi risultati a Bologna per Olimpus

13 ott 2026
Cristian Burgal Alfaro
Cristian Burgal Alfaro

Buone prove ed un nuovo record sammarinese cadetti per gli atleti Olimpus questo 11 ottobre a Bologna, dove si è svolto il “Trofeo delle Province 2026”. Cinque gli atleti Olimpus chiamati a rappresentare la provincia di Rimini, che hanno risposto con prestazioni più che convincenti a partire da Cristian Burgal Alfaro che con 14.96 conquista un nuovo primato sammarinese cadetti sui 100m ostacoli; Buone prove anche per Norma Antonini che lancia a 16.17 il giavellotto da 400g, Anna Grandoni che chiude i 60m ostacoli ragazze in 10.85, Annalisa Martelli che corre gli 80m hs in 13.98 e Rebecca Oppioli, quinta nel salto in alto con 1.40m.

c.s. Olimpus San Marino Atletica




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport