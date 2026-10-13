Ottimi risultati a Bologna per Olimpus

Ottimi risultati a Bologna per Olimpus.

Buone prove ed un nuovo record sammarinese cadetti per gli atleti Olimpus questo 11 ottobre a Bologna, dove si è svolto il “Trofeo delle Province 2026”. Cinque gli atleti Olimpus chiamati a rappresentare la provincia di Rimini, che hanno risposto con prestazioni più che convincenti a partire da Cristian Burgal Alfaro che con 14.96 conquista un nuovo primato sammarinese cadetti sui 100m ostacoli; Buone prove anche per Norma Antonini che lancia a 16.17 il giavellotto da 400g, Anna Grandoni che chiude i 60m ostacoli ragazze in 10.85, Annalisa Martelli che corre gli 80m hs in 13.98 e Rebecca Oppioli, quinta nel salto in alto con 1.40m.

c.s. Olimpus San Marino Atletica

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