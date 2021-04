Ottimi risultati di Mya Gym al campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica

Prima prova 20/21 febbraio 2021 Parma Dopo tanto tempo finalmente si è tornati a gareggiare! Si è conclusa la prima prova del Campionato Uisp riservato alla 1°/2° categoria organizzata dalla società Inzani Parma. Accompagnate dalle Tecniche Micaela Bertuccioli e Sara Sergiani, le ginnaste della nostra società hanno partecipato sia nella giornata di sabato che in quella di domenica conquistando in entrambe ottimi risultati. SABATO Esordienti 2011 Chiara Cervellini si presenta alla grande con un podio, 2° posto, al Corpo libero ed un 5° posto alla Palla!!! Esordienti 2012 Martina Vicini si piazza subito al 2° posto, al Corpo libero e si conferma al 3° posto alla Palla, anche Laura Maione si conferma in buona forma con un 6° posto al Corpo Libero ed un piazzamento ai piedi del podio,4°, nella Palla, Allieve 2009 Marta Macina ha pensato bene di festeggiare il compleanno con ben 2 podi conquistando il secondo gradino sia nel Corpo Libero che al Cerchio, non da meno Martina Cesari che si piazza al secondo posto, a pari merito con Marta, nel Corpo libero e al 10°nel Cerchio DOMENICA Junior 2008, Giulia Tiribilli si piazza al 8° posto sia al Corpo Libero che al Cerchio Forza ragazze la strada è ancora lunga, il lavoro da fare è tanto ma i risultati ottenuti sono di buon auspicio e devono spronare per fare sempre meglio!!! Bravissime tutte!!!