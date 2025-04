Ottimi risultati per l'Olimpus San Marino al Meeting di Apertura

L'Olimpus San Marino, in collaborazione con la Federazione Atletica Leggera, ha organizzato al San Marino Stadium il meeting di apertura gare assolute con 300 atleti presenti. Ottimi i risultati per i portacolori Olimpus: per le gare femminili nei 100m seconda Delia Bordonaro 12.91 bene anche Noemi Cola 13.02, Sofia Bucci 13.09 e Rebecca Guidi 13.19, nei 200m vittoria per Delia Bordonaro 26.70, salto con asta prima Martina Muraccini 3.30, personale per Chiara Marziali con 2.50, salto in lungo seconda Greta San Martini con ottima misura di 5.37 sul terzo gradino Giulia Sammarini 5.20, getto del peso 2° Katrin Arnold 9.32, 1° la staffetta 4x100 Olimpus 49.82 con Casadei L.-Guidi R.-Cola N.- San Martini G. Sul gradino più alto anche la staffetta 4x400 mista 3.46.85 con Gasperoni A.-Berti B.-Ercolani Volta A.-Bucci S. Nel settore maschile da segnalare nei 200m la vittoria di Alessandro Gasperoni 21.80 e ottimo secondo posto di Gianmarco Gulini 22.07 che ha ottenuto il minimo per campionati Italiani U20, nei 110hs il primo posto per Simone Gulini 16.94, nei 400hs allievi 1° Alex Capanni 1:07.00, salto triplo bronzo per Davide Davosi 12.55, nel peso allievi