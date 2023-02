Ottimo inizio stagione per le giovani atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Per le atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino è iniziata ufficialmente la stagione agonistica, con le prime gare regionali del campionato Individuale FGI Silver. Il 28 gennaio, a Sorbolo (PR), si è infatti disputata la 1°prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC. Accompagnate dall'allenatrice Lucia Castiglioni, sono scese in pedana Giorgia Semprini, Irene Di Rosa e Asia Casadei. Nella categoria Junior1, classifica sommativa, 5° posto per Giorgia Semprini (1° al cerchio e 3° alle clavette) e 7° posto per Irene Di Rosa (6° al cerchio e 3° alla palla), mentre nella categoria Junior2, 4° posto per Asia Casadei nella classifica generale, con un 4° posto al cerchio e 1° alla palla. Buona prova per queste ragazze che hanno dimostrato notevoli miglioramenti, segno che il lavoro che stanno effettuando in palestra sta dando i suoi frutti. Sabato 04 febbraio, a Ravenna, si è invece svolta la 1°prova Regionale del Campionato Individuale FGI Silver LD-LE. Accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi sono scese in gara Greta Pentangelo, Luna Moschella, Lucia Frisoni, Gaia Corbelli, Noa Del Vecchio e Vittoria Toscano. Nella categoria Allieve4 LD ha fatto il suo debutto Greta Pentangelo che al termine dei due esercizi si è classificata in 9°posizione. Nella categoria Allieve3 LE, con tre esercizi presentati, 1° posto per Luna Moschella, così come nella categoria Allieve4 LE, dove Lucia Frisoni si è aggiudicata il primo gradino del podio, seguita, in terza posizione, dalla compagna Gaia Corbelli. Assente purtroppo per malattia Noemi Pelliccioni. Nella categoria Junior1, ottimo 2° posto per Noa Delvecchio e nella categoria Junior3, 6° piazzamento per Vittoria Toscano. Ottimi risultati quindi per le ragazze della Società Sportiva Ginnastica San Marino a queste prime gare, risultati che fanno presagire buone cose per il resto della stagione.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino

