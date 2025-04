Padel: ancora un successo per il Wonderbay in Serie C

Padel: ancora un successo per il Wonderbay in Serie C.

Nella seconda giornata del campionato di Serie C maschile il Wonderbay Padel si è imposto sul campo del Faenza per 3.0. Vittoria facile per Carli e Bertuccini (6-1 6-2), mentre Marchetti e Giardi hanno centrato il successo in rimonta dopo avere perso il primo set (3-6 6-2 6-4). Infine, Briolini e Clementi si sono imposti al terzo set (4-6 6-4 7-6). Con questa vittoria, Wonderbay Padel si attesta al primo posto nel girone. La prossima partita si giocherà sabato 26 aprile in casa contro il Misano, partita fondamentale per confermare il buon stato di forma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: