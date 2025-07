Padel, FIP Silver Treviso: subito derby azzurro al primo turno, nel femminile la sammarinese Dal Pozzo a caccia del bis

Scatteranno domani al Padel Club X4 di Villorba i primi incontri del main draw maschile e femminile della FIP Silver Mediolanum Padel Cup Treviso, torneo che vede al via alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale CUPRA FIP Tour, gestito dalla Federazione Internazionale Padel. Nel tabellone maschile, i riflettori saranno puntati sul debutto della coppia numero 4, Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, che nei sedicesimi troveranno Daniele Cattaneo e Santino Giuliani, due nomi che hanno fatto la storia del padel italiano. Attesa anche per l'esordio dei vicecampioni d'Europa Sinicropi-Graziotti, opposti ai quotati svedesi Appelgren-Rutgersson in un match che promette equilibrio. Esordio sulla carta più agevole per Di Giovanni-Iacovino, che sfideranno una coppia proveniente dalle qualifiche; i giovanissimi Platania-Sargolini e Fino-Stracquadaini debutteranno ance loro contro due coppie qualificate, in partite che potranno offiranno spunti interessanti per valutare la crescita dei giovani italiani. Tra le teste di serie da battere, gli spagnoli Vilariño-Oria, numeri uno del seeding, che entreranno in gara dagli ottavi, come anche Solano Marmolejo-Ruiz, quest'ultimo ridotto dal successo nella tappa FIP di Palermo della scorsa settimana. Nel femminile, le prime otto coppie accedono direttamente agli ottavi di finale, ma già domani si giocheranno numerosi confronti di primo turno che vedranno impegnate anche diverse atlete italiane. Il talento "local" Beatrice Varini, 19 anni, sarà in coppia con Anna Peres e affronterà la coppia italo-spagnola composta da Patricia Roman e Matilde Minelli, mentre Letizia Dell'Agnese e Silvia Trassinelli sfideranno la francese Bahurel e la spagnola Val. Le big del torneo, a partire dalle numero uno Marina Guinart e Victoria Iglesias - la coppia da battere - entreranno in tabellone nella giornata di venerdì, così come le italiane più attese: Giorgia Marchetti, Carlotta Casali, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani e Giulia Dal Pozzo - quest'ultima a caccia del bis dopo il FIP Silver di Palermo della scorsa settimana - tutte tra le teste di serie e in corsa per arrivare in fondo alla competizione.



c.s. Lucia Laundando KMoving