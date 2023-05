Padel: quattro atleti al lavoro in vista degli European Games

Sotto la supervisione del responsabile del settore padel della Federazione Sammarinese Tennis, Stefano Pazzini, si stanno svolgendo al Padel Club Riccione ed al Wonderbay di San Marino gli stage che decreteranno la coppia che parteciperà alla terza edizione degli European Games, in programma a fine giugno a Cracovia. Guidati del tecnico Antonio Mami, sono quattro gli atleti in lizza per aggiudicarsi il diritto a partecipare alla manifestazione continentale: Edoardo Berardi, Davide Bertuccini, William Forcellini e Jarno Giardi. “I ragazzi si stanno impegnando al massimo per ottenere il pass a partecipare a questo importante evento che rappresenta il primo step per il possibile inserimento del padel alle Olimpiadi - il commento di Stefano Pazzini -. È una grande opportunità, per San Marino, essere tra i protagonisti di questo sport che sta crescendo in maniera esponenziale a livello mondiale”.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis