Padel, Serie C: doppia sconfitta per le formazioni biancazzurre

Padel, Serie C: doppia sconfitta per le formazioni biancazzurre.

Doppio impegno nel week end per le squadre del Wonderbay impegnate nella seconda giornata del Campionato Italiano di Serie C di padel. Sabato 15 aprile, al Wonderbay, le ragazze hanno affrontato la squadra di Modena Viaemilia Padel Academy: 0 a 3 il risultato finale, con le sconfitte arrivate in tutti e 3 i match disputati da Bacciocchi-Censoni, Balducci-Betti e Bacciocchi-Balducci. Le ragazze, alla prima esperienza in Serie C, sono alla ricerca dei primi punti in classifica. Per i ragazzi, dopo la vittoria nella prima giornata per 3 a 0 su Faenza, domenica 16 aprile è arrivata la sconfitta a Imola contro il Village Paddle Cacciari per 2 a 1. Sfortunati Giardi-Montali che, a causa di un infortunio di Montali, si sono dovuti ritirare sul risultato di 6-4 6-7 2-1. Il punto lo portano a casa Fava-Marchetti, mentre cedono agli avversari Molinari-Ugolini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: