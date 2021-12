Panathlon Club: infortuni dello sportivo, cause e prevenzione

Serata speciale quella della conviviale di Novembre del Panathlon Club San Marino. Ospite d’onore è stato il Socio Andrea Benvenuti che ha intrattenuto i numerosi presenti sul tema di forte attualità “Infortuni dello sportivo, cause e prevenzione”. Andrea Benvenuti è stato un campione di punta dell’atletica italiana: Campione Europeo negli 800 metri ad Helsinki 1994 – 5° sulla stessa distanza alle Olimpiadi di Barcellona 1992 (1° atleta europeo). Ha poi intrapreso, con successo, l’attività di Fisioterapista annoverando tra i propri pazienti atleti di livello mondiale: due tra tutti la pattinatrice Carolina Kostner e la Medaglia d’Oro nel Salto in Alto Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi. Benvenuti è stato, inoltre, Capo Missione della delegazione sammarinese alle Olimpiadi di Rio 2016. Prima dell’intervento dell’ospite il Presidente del Panathlon Club, Leo Achilli, ha voluto esprimere il pieno e convinto sostegno del Club in occasione della Giornata internazionale contro ogni forma di violenza verso la donna, sia fisica che morale. Quello degli infortuni in ambito sportivo è un argomento talmente frequente ed attuale che sarebbe stato impossibile affrontarlo in modo completo, ciò nonostante Benvenuti ha esposto in modo chiaro le tante cause che le provocano e quali metodologie, fisiche e psicologiche, servono per impostare un buon recupero. Una cosa è certa: prevenire gli infortuni è praticamente impossibile. Durante la serata, inoltre, è stata consegnata una targa “per la passione e l’esemplare impegno sportivo” alla atleta della ginnastica artistica Lucia Castiglioni come riconoscimento della pluriennale attività costellata di successi e per l’ottimo risultato ottenuto durante il 30° Campionato di Ginnastica Ritmica svoltosi a Kitakyushu (Giappone) a fine ottobre 2021. Il Panathlon International, che festeggia quest’anno il 70° Anniversario dalla fondazione, continua nella sua opera di concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla solidarietà ed al Fair Play, quale elemento della cultura degli uomini e dei popoli.

Cs Panathlon San Marino