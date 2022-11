Panathlon Club San Marino: premiate tre studentesse-atlete

Venerdì 25 novembre il Panathlon Club San Marino ha celebrato la sua tradizionale Giornata Panathletica e lo ha fatto in grande stile con l’importante presenza del Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi, il quale è intervenuto sul tema “Il passato, il presente ed il futuro dell’Educazione Fisica nelle scuole”. Erano anche presenti il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Eros Bologna, ed il Presidente del Panathlon Club di Rimini, Gianluca Riguzzi accompagnato dalla Signora Gabriella. La presenza di queste personalità prestigiose testimoniano la considerazione e la credibilità raggiunte dal Panathlon Club nel panorama sportivo sammarinese e quanto siano attuali e credibili i principi e le finalità che i panathleti sammarinesi perseguono da quasi 60 anni. Il Segretario Belluzzi ed Eros Bologna hanno sottolineato l’importanza dell’educazione fisica nelle scuole sammarinesi, di ogni ordine e grado, argomento che è stato oggetto di un recente incontro tra Segreteria e CONS durante il quale si sono poste le basi per una riorganizzazione della materia scolastica finalizzata ad una più efficace educazione sportiva, ovviamente con la collaborazione delle famiglie dei ragazzi. La bella serata si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori del “Premio Studente-Atleta” che per questa edizione, dopo un attento esame delle numerose segnalazioni pervenute, sono andati a: Casali Gioia (Scuole Medie – Disciplina sportiva Ginnastica Artistica), Bollini Emma (Scuole Superiori – Disciplina Nuoto Pinnato), Tamagnini Matilde (Scuole Superiori – Disciplina Ginnastica Artistica). Questi ragazzi, che hanno ottenuto notevoli risultati i campo sportivo mantenendo un alto livello di voti a scuola, hanno ricevuto i complimenti del Segretario di Stato Andrea Belluzzi e del Presidente del Panathlon Club Leo Achilli il quale ha spronato i ragazzi a mantenere alto, per quanto possibile, il livello delle loro prestazioni sportive/scolastiche per la soddisfazione delle loro Federazioni e, soprattutto, delle loro famiglie che sono chiamate a sacrifici non indifferenti per supportare i loro ragazzi.

c.s. Panathlon Club San Marino

