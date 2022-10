Panathlon Club San Marino: serata dedicata ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022

Grande successo della serata dedicata dal Panathlon Club San Marino ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Giovedi 22 settembre sono stati ospiti del Club i protagonisti della fortunata trasferta guidati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, dal Capo Missione Anna Lisa Ciavatta e dal Vice Capo Missione Bruno Gennari. Erano presenti i medagliati delle Bocce Anna Maria Ciucci, Stella Paoletti, Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. Era presente, inoltre, l’atleta del nuoto Alessandro Rebosio invitato quale più giovane rappresentante della spedizione. Il prologo della serata è stato comunque la cerimonia di ingresso della nuova Socia del Club Sara Giusti, in rappresentanza del disciplina del Nuoto presentata dai Soci Lucio Daniele e Riccardo Tentoni. La serata è proseguita con le testimonianze e le impressioni degli ospiti presenti a cominciare dal Presidente del CONS Giardi il quale ha tracciato un bilancio estremamente positivo lodando tutti gli atleti per il loro impegno e la serietà che hanno sempre dimostrato in ogni frangente della durata dei Giochi. La Capo Missione Ciavatta ed il Vice Gennari hanno invece espresso parole di compiacimento per come sono stati organizzati i Giochi e per come gli organizzatori hanno reso agevole ed amichevole il soggiorno dei ragazzi ed accompagnatori. La serata si è conclusa con la simpatica testimonianza degli atleti, sulle forti emozioni vissute e di cosa significa per un sammarinese vedere sventolare la propria bandiera in occasione delle premiazioni, indipendentemente dal colore della medaglia. I nostri ragazzi hanno dimostrato di essere appassionati del proprio sport, responsabili e consapevoli di rappresentare uno Stato piccolo ma di grandi e secolari tradizioni. A loro ed ai loro dirigenti ed allenatori vanno i complimenti di tutti i panathelti sammarinesi.

