Panathlon: Marino Albani diventa membro della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon International

Con orgoglio e compiacimento il Panathlon Club di San Marino comunica che in occasione dell’Assemblea Elettiva del Panathlon International svoltasi a Osimo (An), il Socio Dott. Marino Albani è stato eletto membro effettivo della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon International. Per la prima volta un panathleta sammarinese è chiamato a far parte di uno degli organismi più importanti del Panathlon. L’attività costante e proficua del Club di San Marino ha fatto sì che la stima e la considerazione a livello internazionale del nostro Club si concretizzasse con questo prestigioso incarico. E’ un avvenimento molto significativo e storico non solo per i panathleti sammarinesi ma per la Repubblica di San Marino. La Presidenza, il Consiglio Direttivo ed i Soci del Panathlon Club San Marino augurano al Socio Albani un buon lavoro, nella certezza che assolverà al nuovo importante mandato con la riconosciuta competenza e passione sportiva.