Pansica e Spircu trionfano all'Australian di Villa Carpena

Doppio successo targato Scuola Federale, nel weekend, nel torneo Australian di Villa Carpena a Forlì. Sveva Azzurra Pansica e Dennis Spircu si sono aggiudicati rispettivamente il titolo Under 12 femminile e quello Under 10 maschile. Azzurra si è imposta per 6-4 6-1 in finale su Bartoli, mentre Dennis ha superato al termine di una sfida infinita Carlo Paci. Sconfitta in finale, invece, per la rappresentativa della Scuola Federale impegnata nella fase clou regionale del Campionato Promozionale a squadre Super Orange andata in scena alla Virtus Tennis Bologna. La squadra composta da Anna Palmieri, Gian Nicola Lonfernini, Daniele Longo, Leonardo Pedrella e Noah Bacciocchi si è arresa nel doppio di spareggio contro il CT Bologna.

C.S. CONS