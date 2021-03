Paola &Icy : medaglia di bronzo ai campionati Italiani di Canicross

La disciplina del canicross consiste nel correre assieme al proprio cane, legati da una linea elastica, su percorsi campestri su distanze dai 3 ai 5 km. Il Campionato Italiano Canicross si è svolto a Gropello Cairoli il 6 e 7 marzo con la presenza di 107 binomi. Su un percorso di 5 km da ripetere in due manche e che si snodava nella splendida cornice della Riserva San Massimo, gli atleti hanno superato le temperature rigide del primo giorno e il caldo del secondo giorno. E’ un percorso veloce e allo stesso tempo selettivo con uno strappetto finale di 200m che ha messo alla prova i binomi provenienti da tutta Italia. Il Campionato era anche valido per la selezione ai Mondiali ICF che si svolgeranno a fine ottobre a Pledran ( Francia). Era presente anche il binomio sammarinese Paola & Icy. Paola ha un trascorso da mezzofondista e corre con Icy, un border collie di 3 anni. “Gareggiamo da due anni in preparazione a questo campionato con vari stop a causa della pandemia. Fin da subito, è stato facile impostare Icy per le gare : traina con tutte le sue forze e soprattutto ci divertiamo a misurarci con i migliori e più esperti”. Infatti, molti binomi composti con cani come il greyster o l’eurohound hanno una marcia in più per le loro qualità intrinseche. Nella prima giornata di gara, Paola& Icy si classificano al terzo posto. Nella seconda prova, il tempo viene migliorato di oltre 50 secondi, malgrado la stanchezza del giorno prima con un percorso senza errori e un Icy scatenato che ha trainato Paola al traguardo senza scendere mai di ritmo. Il risultato finale è la medaglia di bronzo al collo. “ Sono contenta, anzi molto contenta di come Icy ha reagito nella seconda prova. Capisce al volo il percorso e non ho bisogno di dare tante indicazioni o incitarlo a trainare : d’istinto sà cosa fare. Siamo gli outsider in questa disciplina e alla prima uscita siamo saliti sul podio.”

Cs

