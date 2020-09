Paolo Diana al 18° Rallylegend con i colori della Peletto

L’alba di una nuova, grande avventura. Al 18° Rallylegend Paolo Diana debutterà con gli splendidi colori del Peletto Racing Team by Peletto srl. Il suo 131 avrà una fiammante livrea giallo fluo e rosso, un look aggressivo ed entusiasmante come quello di tutte le auto del Peletto Racing Team. Dopo vent’anni di competizioni, la carriera di Paolo Diana è ad una svolta e questo è l’inizio. Al suo fianco, sul sedile di destra, avrà il copilota sardo Francesco Fresu, amico di lunga data e all’esordio sulle strade di San Marino. “Sono molto felice di debuttare con il Peletto Racing Team proprio nella mia gara di casa – afferma Paolo Diana – E’ la quattordicesima volta che partecipo al Rallylegend, una manifestazione a cui sono particolarmente legato. Ad una settimana dalla gara, non nascondo la mia emozione, per me sarà un’edizione veramente speciale che arriva dopo un periodo molto difficile. Non gareggio da gennaio perché tutte le manifestazioni che avrei dovuto fare, sia in Italia che all’estero, sono state annullate per il Covid-19. Ho una voglia incredibile di salire sul 131 e fare ciò che amo: divertirmi e fare divertire il pubblico. Al Rallylegend avrò al mio fianco Francesco Fresu che è stato il mio compagno di abitacolo in tante gare in Italia ed all’estero ma è la prima volta che partecipa al Rallylegend e spero di vivere assieme a lui un’esperienza indimenticabile”. “Diana è un pilota con una guida molto spettacolare – ha commentato Stefano Peletto, patron della Peletto srl, sponsor di Paolo Diana - e nella sua gara di casa, siamo certi che non deluderà il suo pubblico. Finalmente possiamo presentare la nuova livrea della macchina di Paolo con i colori della mia azienda, una presentazione che stiamo “inseguendo” da mesi, visto che con Paolo avevamo programmato una serie di appuntamenti, poi saltati causa Covid. Il Legend è uno spettacolo, uno show, una festa e quest’anno avremo il piacere di essere presenti anche con il nostro team ed i nostri colori non passeranno inosservati. La cosa più bella, sarà quella di ritrovare il pubblico a bordo strada, pronto ad incitarti ed emozionarti e credo che anche noi, dopo mesi di rigore, non rimarremo impassibili a vederli a pochi metri dalle nostre vetture. A breve – ha concluso Peletto-, comunicheremo tutti gli equipaggi che schiereremo al 18° RallyLegend.” Al Rallylegend, lo ricordiamo, Paolo Diana regalerà oltre 1000 mascherine, distribuite presso lo stand dell’ Official Fans Club Paolo Diana. Ne verranno distribuite un po’ tutti i giorni del Rallylegend per non finirle subito e quindi per dare la possibilità di avere una mascherina anche a chi arriva il sabato.

