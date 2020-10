Paolo Diana e Marco Babu insieme all’Halloween Ronde

Paolo Diana torna al volante sulle strade di San Marino. Archiviata la splendida partentesi del Rallylegend, la settimana prossima parteciperà all’Halloween Ronde. Il pilota di Verucchio, in un primo tempo, aveva pensato di gareggiare con una vettura moderna ma poi ha prevalso l’amore per la sua Fiat 131, un’auto iconica a cui è fortemente legato. Al suo fianco un navigatore d’eccezione: Marco Babu, il forte pilota bresciano con all’attivo numerose presenze nel Campionato Italiano Rally. Marco, per una volta, abbandona il sedile di sinistra per vivere una nuova, entusiasmante, esperienza sulla mitica Fiat 131 Racing, assieme a Paolo. Quest’anno Paolo Diana avrebbe dovuto partecipare a numerose gare all’estero tuttavia sono state rinviate al 2021 per l’emergenza Covid-19 ed è dovuto rimanere fermo a lungo. La sua passione per i rally è immensa ed appena può cerca di tornare al volante. “Sono molto felice di annunciare la mia presenza all’ Halloween Ronde – commenta Paolo Diana –tempo fa parlando Marco Babu, era nata l’idea di partecipare ad una gara insieme. A lui sarebbe piaciuto vivere un’esperienza sul 131 ed a me avrebbe fatto piacere averlo al mio fianco: Marco è da anni uno tra i grandi protagonisti del rallysmo italiano. Abbiamo deciso di approfittare dell’ Halloween Ronde per vivere questa avventura. Il nostro obbiettivo è divertirci e trascorrere un bel week-end all’insegna della passione per i rally che ci contraddistingue e ci unisce”.