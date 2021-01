Paolo Diana presenta le prime novità 2021 2021…Voglia di Racing !!!

Paolo Diana presenta le prime novità 2021.

Il 2021 sarà un anno ricco di novità per Paolo Diana. La scorsa stagione è stata pesantemente condizionata dalla pandemia ma, nonostante questo, il pilota romagnolo ha gettato solide fondamenta per il futuro. Una delle prime novità del 2021 sarà la collaborazione con il forte driver bresciano Marco Babu che ha sposato appieno le idee e i progetti di Paolo. Tra i due è nata da subito una stima e amicizia reciproca visto che entrambi sono innamorati dei rally e delle corse. In un paio di occasioni proprio Marco Babu siederà alla destra di Paolo Diana in veste di navigatore/motivatore/supporter ed insieme cercheranno di regalare il solito spettacolo a cui siamo abituati. Il programma è ancora in via di definizione ma sono in calendario importanti manifestazioni a livello italiano ed internazionale. Altra novità del 2021 riguarda il 131 by Tedak Racing. Il progetto, già presentato lo scorso anno, è altamente innovativo e nei prossimi mesi entrerà in dirittura finale. “Ringrazio di cuore Marco Babu per il suo supporto – afferma Paolo Diana – sono certo che quest’anno ci divertiremo molto insieme. Marco è un vero appassionato, un ottimo pilota e quest’anno mi farà in qualche occasione da navigatore. Vivremo sicuramente delle esperienze indimenticabili e faremo divertire gli appassionati. Intanto va avanti anche il progetto del nuovo 131 che sarà veramente performante ed innovativo”. La passione e l’amicizia saranno il filo conduttore del 2021 di Paolo Diana, con una serie di partnership tecniche e sportive emotivamente coinvolgenti. Nel team di Paolo Diana si respira un clima molto famigliare ma nel contempo si lavora con professionalità e determinazione. Paolo è sempre aperto a nuove collaborazioni, idee ed iniziative. La storia sportiva di Diana è come un libro con moltissime pagine ancora bianche: ognuno può contribuire a scrivere nuovi, avvincenti, capitoli di questo autentico romanzo sportivo.



I più letti della settimana: